Nel suo ultimo report settimanale, l'Osservatorio Calcistico del CIES ha pubblicato la classifica dei giocatori in grado di creare il maggior numero di occasioni da rete in questa stagione, secondo un indice sviluppato a partire dai dati Wyscout. In cima alla lista c'è Ousmane Dembélé, ala del Paris St-Germain. Il francese supera Leroy Sané (Bayern Monaco) e Nico Williams (Athletic Bilbao). Nella top 5 figurano anche Kylian Mbappé (PSG) e Moussa Diaby (Aston Villa).

Primo italiano e miglior rappresentante della Serie A è Federico Dimarco: il terzino dell'Inter, 17esimo assoluto, è anche il miglior difensore dell'elenco. Limitandosi alla sola Serie A, Dimarco precede Domenico Berardi (Sassuolo) e Felipe Anderson (Lazio).