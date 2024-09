L'Osservatorio Calcistico del CIES ha stilato la classifica dei 100 migliori teenagers nel mondo del calcio, mettendo in graduatoria i 100 giocatori che non hanno ancora compiuto 20 anni in termini di livello di esperienza relativa nel panorama calcistico internazionale. A comandare, manco a dirlo, è la stellina del Barcellona Lamine Yamal, con 2,75 volte più esperienza rispetto alla media misurata per giocatori della stessa età e posizione. Dietro di lui, un altro prodotto della cantera catalana quale il difensore Pau Cubarsì. Chiude il podio il brasiliano Endrick del Real Madrid. Warren Zaïre-Emery del Paris St-Germain è quarto, davanti a Kobbie Mainoo del Manchester United.

I tre giocatori più giovani nella top 100 sono il belga Konstantinos Karetsas del KRC Genk (16,8 anni; 71°), il francese Ayyoub Bouaddi del LOSC Lille (16,9 anni; 54°) e l'argentino Franco Mastantuono del River Plate (17,1 anni; 22°). È una conoscenza interista il primo italiano in graduatoria: si tratta infatti di Francesco Pio Esposito, attaccante dello Spezia, con un'esperienza di 1,73 superiore alla media, davanti a Simone Pafundi del Losanna.

