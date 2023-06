Il futuro di Romelu Lukaku è ancora in bilico, ma una cosa è certa: il Chelsea non sembra intenzionato a concedere il belga ancora una volta in prestito e valuta solo una cessione a titolo definitivo. Ma qual è il valore da dare a Big Rom? Secondo il bilancio dell’Inter, i Blues hanno speso 108,7 milioni di euro nell’estate 2021 per strapparlo al club nerazzurro: il belga ha dunque un valore a bilancio al 30 giugno 2023 che si aggira intorno ai 65 milioni di euro dopo due anni di ammortamenti sui cinque anni di contratto. Lo stipendio di Lukaku è invece pari a circa 19 milioni di euro lordi.

"In sostanza, quindi, se rimanesse al Chelsea nel 2023/24, l’impatto a bilancio di Lukaku si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro - spiega Calcio e Finanza -. Per evitare minusvalenze, quindi, il Chelsea dovrebbe cederlo di fatto a 65 milioni, oppure valutando una operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 43 milioni al termine della stagione 2023/24. Tuttavia, considerando quello che risparmierebbe tra stipendio lordo e ammortamento, il club inglese potrebbe anche accontentarsi di cifre inferiori, iscrivendo a bilancio una minusvalenza che sarebbe “pareggiata” dal risparmio dei costi a bilancio", ipotizza CF.

