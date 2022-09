Le discussioni sul nuovo stadio di Inter e Milan sono pronte ad entrare nel vivo con il dibattito pubblico. Nei giorni scorsi i due club hanno consegnato l’aggiornamento dello “Studio Di Fattibilità Tecnico Economica”, con la redazione di Calcio e Finanza che ha potuto visionarne i documenti. In uno di questi si legge che "per la realizzazione di tutte le opere è stata stimata una tempistica di circa 80 mesi (2403 gg solari consecutivi)", con il 1° gennaio 2024 ipotizzata come data d'inizio. Come scritto negli atti riproposti da CF, sono previste due fasi.

FASE 1 - "Prevede la realizzazione del nuovo Stadio nell’area posta ad ovest del sottopasso Patrocio" oltre agli "edifici a destinazione terziaria, posti a nord dell’area di intervento" e il Centro Congressi. Questa prima fase dovrebbe concludersi nel novembre 2027, con il nuovo stadio pronto per il 12 settembre 2027.

FASE 2 - "Con l’apertura del nuovo Stadio, sarà possibile avviare i cantieri della Fase 2 di intervento, che prevede la demolizione integrale dello Stadio Meazza, la successiva realizzazione dei Parcheggi interrati a servizio del Comparto Plurivalente. In questa fase verranno completati gli edifici costituenti le restanti funzioni complementari al nuovo Stadio, ovvero il Centro Commerciale, il Centro Attività Sportive, l’Intrattenimento e il Museo dello Sport. La Fase 2 vede infine la realizzazione delle opere di soprasuolo, ovvero le piazze, i percorsi pedonali, il verde attrezzato e gli arredi che costituiranno il Nuovo Distretto dello Sport".

CF propone infine uno schema sulle date da cerchiare in rosso sul calendario:

Le date fondamentali:

Inizio lavori: 1 gennaio 2024;

Attività ambientali suolo e sottosuolo e smaltimenti macerie: dal 21 gennaio 2024 al 7 agosto 2028 (1660 giorni);

Fase 1: dall’1 gennaio 2024 al 18 novembre 2027 (1417 giorni);

Fase 2: dal 13 settembre 2027 al 31 luglio 2030 (1053 giorni);