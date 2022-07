Quale sarà il futuro di Henrique Dalbert? Se lo chiedono in tanti, soprattutto dopo il recente infortunio che costringerà l'ex Cagliari all'intervento chirurgico. Acquistato dal Nizza nel 2017, il brasiliano (che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2023) era iscritto inizialmente a bilancio con un valore pari a 21,646 milioni di euro, anche se il costo storico - precisa Calcio e Finanza - è cresciuto negli anni con i bonus fino a toccare quota 30,69 milioni del bilancio al 30 giugno 2021. Al 30 giugno 2022, invece, il valore netto a bilancio dell'ex Nizza era pari a 5,835 milioni.

"Considerando le tempistiche di recupero dopo la rottura del crociato, è saltata quindi l’ipotesi di una cessione in questa sessione di mercato, con l’Inter che avrà ancora così costi legati agli ammortamenti per 5,835 milioni nel corso dell’esercizio 2022/23 - si legge nell'analisi di CF -. A cui si aggiungerà, inoltre, lo stipendio del calciatore, che nelle ultime tre stagioni era stato pagato dai club che lo avevano acquistato in prestito: nel 2018/19, ultimo anno in cui ha giocato con l’Inter, Dalbert aveva un ingaggio pari a 1,2 milioni di euro netti, ovverosia 2,22 milioni di euro lordi. Complessivamente, quindi, il brasiliano peserà sul bilancio del club nerazzurro per 8,1 milioni di euro tra ammortamento e stipendio nel corso del 2022/23".

I costi legati agli ammortamenti, come si evince dalla tabella proposta da CF, si sono così suddivisi nel corso delle stagioni sportive:

2017/18 e 2018/19: 7,356 milioni complessivi;