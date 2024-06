Gli addii all'Inter di Emil Audero Juan Cuadrado, Davy Klaassen, Stefano Sensi e Alexis Sanchez, secondo le stime di Calcio e Finanza, 'libereranno spazio' per oltre 24 milioni di euro. Sette milioni e mezzo dei quali, precisano i colleghi, riguardano gli ammortamenti che non saranno più a bilancio per Stefano Sensi; i restanti, invece, sono legati agli stipendi lordi che il club milanese non dovrà più corrispondere ai giocatori che vanno in scadenza il prossimo 30 giugno..

Parte della cifra suddetta è già stata reinvestita sul mercato da Marotta e Ausilio, considerando gli arrivi di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi che, stando alle indiscrezioni giornalistiche, peseranno complessivamente circa 13,9 milioni di euro sui conti della prossima stagione.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!