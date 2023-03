Non solo Bastoni. Anche Dimarco e Darmian sono da valutare in vista della Juventus: come riferisce il Corriere dello Sport, entrambi a Oporto sono usciti dal campo parecchio stanchi, esausti. Senza dimenticare i più spremuti in questa fase come Acerbi, Barella, Lautaro e Mkhitaryan. "Qualche avvicendamento ci potrà essere, ma solo se non sarà possibile fare altrimenti. E, in questo senso, i prossimi allenamenti saranno indicativi - si legge -. Ad esempio, se in pochi giorni Skriniar dovesse recuperare una condizione sufficiente, allora potrebbe partire titolare. Permettendo, magari (ma sarebbe comunque tutto da vedere…), un turno di riposo a Darmian, che però potrebbe essere preso in considerazione anche per la sostituzione di Bastoni. Nulla da fare, invece, per Dimarco: con Gosens fermo ai box, non c’è un’alternativa".