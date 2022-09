Anche il Corriere dello Sport conferma: i vertici societari dell'Inter, compreso il presidente Steven Zhang , hanno incontrato ieri Goldman Sachs , banca americana e advisor di Suning che ha completato con successo anche il recente rifinanziamento delle obbligazioni. L’incontro, spiega il quotidiano, era programmato da tempo per lavorare alla relazione finanziaria di Inter Media, attesa per la fine di ottobre e per il quale il "si lavora anche al bilancio di gruppo, che potrebbe risultare più pesante di quanto preventivato, perché incorpora le risoluzioni contrattuali di Vidal e Sanchez oltre a quella probabile di Lazaro. Come ad altre big coinvolte nel settlement agreement con l’Uefa, converrà all’Inter anticipare alcuni costi per abbassare l’onere della rosa rispetto ai ricavi negli anni in cui sarà monitorato dal nuovo Fair Play Finanziario".

Ovvio, però, che la presenza di Goldman Sachs riaccenda le voci sulla cessione del club. "Non certo una novità, essendo noto da settimane che la banca americana sta sondando nuovamente il mercato alla ricerca di un compratore - scrive il giornale romano -. Da due anni la proprietà cinese cerca l’uscita: questo giornale ne parlò, per primo, a gennaio 2021 e la successiva trattativa (con relativa due diligence) col fondo inglese BC Partners sfumò per divergenze sulla valutazione complessiva di BC (750 milioni, compreso il debito). Zhang avrebbe alzato l’asticella a 1,2 miliardi, non a caso il prezzo spuntato da Elliott per la cessione del Milan". Si tratta di una valutazione che permetterebbe alla proprietà di mettere in cassa circa 450 milioni perché dal prezzo andrebbe "scomputato il debito (415 milioni sono i bond emessi dalla controllata Inter Media) ma Zhang dovrebbe poi acquistare le quote in mano a Lion Rock, versando 150 milioni al fondo di Hong Kong e dovrebbe anche svincolare dal pegno Oaktree tutte le azioni: il 68% in suo possesso e il 31% di Lion Rock", viene spiegato.

Negli ultimi mesi il sistema dei rapporti commerciali asiatici su cui si reggeva il modello di business di Suning sembra essersi inceppato e gli sforzi del management di attrarre nuovi partner non hanno ancora potuto compensare sul piano economico. L’appeal dell’Inter risulta legato in primis all’interesse che i club di Serie A continuano a riscuotere tra gli investitori americani. E in più, sullo sfondo, resta il progetto del nuovo stadio. "Se prendiamo come paragone il valore di mercato della Juve (880 milioni) il prezzo richiesto per l’Inter sarebbe anche congruo ma RedBird ha acquistato il Milan anche grazie a un vendor loan concesso da Elliott: una carta che Zhang potrebbe giocare, dilazionando l’incasso", ipotizza in chiusura il Corsport.