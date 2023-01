L'Inter, però, non può perdere un titolare senza cautelarsi per tempo. "Ciò non toglie che il suo atteggiamento, come il comportamento del suo procuratore, Sistici, abbia profondamente irritato il club nerazzurro. Peraltro, in viale Liberazione c’è la certezza che abbia già firmato per il Psg, tanto che sarebbe stata informata la squadra. Per cautelarsi, l’Inter si è già mossa per individuare un’alternativa. Ed è probabile che almeno su un profilo i discorsi siano molto avanzati. Il preferito è Djalò del Lilla, ma è complicato immaginare un suo trasferimento a gennaio. Ci sarebbe stato un sondaggio anche per Lindelof, ma il Manchester United prende in considerazione solo una cessione a titolo definitivo. Insomma, il candidato forte, probabilmente, è un Mister X", si legge.