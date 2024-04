Solo un indisponibile in casa Inter: il "solito" Cuadrado, affaticato dopo il tanto atteso ritorno in gruppo che gli aveva fatto guadagnare la convocazione per il match con il Cagliari. Il colombiano sarà l'unica defezione per Inzaghi in vista del derby di domani. Per il resto, tutti a disposizione del tecnico nerazzurro che quindi avrà ampia possibilità di scelta.

Come spiega il Corriere dello Sport, in realtà l'unico dubbio riguarda ancora la fascia destra: Darmian e Dumfries si giocano una maglia come accaduto praticamente per tutta la stagione (stavolta in leggero vantaggio c'è l'azzurro). Per il resto, dentro la migliore Inter possibile.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.