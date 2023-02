Anche il Corriere dello Sport analizza il momento di Milan Skriniar , che nel derby dovrebbe tornare regolarmente al suo posto in difesa nonostante l'addio ormai certo e certificato a fine stagione. "Milan Skriniar vuole congedarsi dalla maglia nerazzurra restituendo il prestigio e l’amore ricevuto all’Inter nel corso delle ultime sei stagioni - si legge -. Il difensore slovacco vuole lanciare nuovi segnali di distensione anche attraverso le giocate sul campo, riconquistando quella fetta di tifosi rimasti delusi dal mancato rinnovo e continuando a essere il pilastro difensivo di cui Simone Inzaghi non vorrebbe mai fare a meno".

"La speranza di Inzaghi è che il giocatore rimanga concentrato sul campo, su quei picchi di rendimento che hanno caratterizzato le oltre 240 presenze in nerazzurro, senza farsi condizionare da un amore con la data di scadenza. Di certo il tecnico interista non è nuovo a queste situazioni, anzi nell’arco della stagione 2017/2018 si ritrovò più volte a gestire il caso De Vrij (in scadenza) da allenatore della Lazio, schierando addirittura l’olandese titolare nello scontro diretto all'Olimpico contro l’Inter all’ultima di campionato", ricorda il Corsport.