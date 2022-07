Tante chiacchiere, zero concretezza. Anche il Corriere dello Sport parla di un Milan Skriniar sempre più orientato a restare a Milano, con le opzioni Chelsea e PSG che via via starebbero sfumando.

"Se l'area tecnica e Inzaghi hanno fatto e faranno tutto il possibile per scongiurarne la partenza (rinnovo già pianificato), una proposta da 70 milioni o più farebbe vacillare Steven Zhang - ricorda il quotidiano romano -. Il patron, pur desideroso di vincere la seconda stella, si aspetta almeno una cessione importante per chiudere il mercato 2022-23 con un saldo attivo tra i 60 e gli 80 milioni. Questa cifra può essere messa insieme anche nella finestra di gennaio o entro il 30 giugno 2023, ma il presidente si sentirebbe più sicuro se, come successo 12 mesi fa (con gli addii di Lukaku e Hakimi), la pratica fosse sistemata immediatamente".

Il discorso, però, si sposta inevitabilmente in campo. Perso Bremer, cedere Skriniar senza un degno sostituto in pugno comporterebbe un azzardo non di poco conto. E nessuno - da Inzaghi a Marotta, passando per Ausilio e Baccin - vorrebbe rischiare così tanto. "Il tecnico è stato chiaro con la proprietà che però ha l'ultima parola. Ecco perché il "capitolo cessione" non può essere archiviato, Milan non può essere definito incedibile e l'intermediario dell'operazione, Paolo Burardò, sonda il terreno tra Parigi e Londra", si legge.