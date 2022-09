Tante parole ieri per Milan Skriniar , uno a cui però non piace chiacchierare tanto. All'ennesima richiesta di chiarimento sul suo futuro, lo slovacco qualcosa ha concesso: "Dico solo che sono un giocatore dell'Inter e che penso a dare tutto per questi colori. Una speranza per il rinnovo ai tifosi? I tifosi dell'Inter mi conoscono in tutti questi anni, ovviamente...", ha detto a Mediaset .

"A inizio giugno, quando era con la sua nazionale, Skriniar al portale Pravda aveva detto: «Il mio futuro è all'Inter: ho un contratto e non è cambiato nulla. Continuerò con la maglia nerazzurra. Io l'Hamsik dell'Inter? Sì, vorrei poter diventare qualcosa del genere». Gli va dato atto di essere rimasto come aveva annunciato - racconta il Corriere dello Sport -. In attesa, naturalmente, di capire se l'offerta da quasi 8 milioni netti più bonus che gli ha presentato il Psg ha scalfito la sua volontà di trasformarsi nell'Hamsik interista. Durante la sosta, o comunque a ottobre, è previsto un importante colloquio tra Marotta, Ausilio e l'agente dello slovacco, Sistici: magari sarà quello il momento in cui le cose diventeranno più chiare. Prima del corteggiamento del Paris Saint Germain, l'Inter era convinta di rinnovare l'accordo in scadenza il 30 giugno 2023 offrendo 5,5 milioni netti più bonus a stagione. Adesso gli uomini mercato di Zhang hanno capito che una simile proposta non basta più e hanno in mente di chiudere per una cifra analoga a quella che guadagnano come parte "fissa" Martinez (6,2) e Brozovic (6,5)".