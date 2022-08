Tra le pagine del Corriere dello Sport c'è spazio anche per un giudizio sui top e flop di Inter-Villarreal. Il quotidiano romano promuove la prestazione di Robin Gosens , autore dell'assist vincente per Lukaku e di un tiro di poco fuori. "Tornato titolare dopo l’infortunio a Ferrara contro il Monaco, ha dato un segnale importante, ma anche Dimarco , che ne ha preso il posto sulla fascia mancina quando il tedesco è uscito, ha confermato di essere una certezza in fase di spinta. Il Perisic versione 2021-22 era di un altro pianeta, ma Inzaghi a sinistra non è scoperto - scrive il Corsport -. Positivo il gol di Lukaku che aveva già lasciato il segno a Cesena con il Lione e nel test di mercoledì con la Pergolettese: se Big Rom , pur non ancora al 100% e poco coinvolto, trova continuità realizzativa, per gli avversari sono dolori".

Giudizio negativo, invece, per la difesa e per Kristjian Asllani. "Dopo i tanti elogi delle passate amichevoli come vice Brozovic, Asllani ha “bucato” il test contro gli spagnoli giocato davanti alla difesa perché il croato era infortunato: non male in regia, ma l’albanese ha perso due palloni banali, uno dei quali è costato il 2-1 - ricorda il giornale -. Un passo falso “normale” per un 2002 alla prima esperienza in una grande. Più preoccupanti gli errori della difesa, con Skriniar all’esordio stagionale dal 1’ che è apparso indietro. Non esenti da sbavature neppure Bastoni e, nel finale, De Vrij, che a lungo ha retto la baracca. Poco incisivo Calhanoglu; Correa e Dzeko, subentrati, non hanno dato la scossa".