Aumenta la concorrenza per Giorgio Scalvini, il giovane giocatore dell'Atalanta messo nel mirino dall'Inter ormai da diverse settimane. Secondo il Corriere dello Sport, il 19enne fa gol a tante big e non solo italiane: su di lui ci sono in particolare gli occhi di Bayern, City e Liverpool. Valutazione: 40 milioni di euro. Cosa possono fare in viale Liberazione? "Innanzitutto anticipare i tempi - scrive il Corsport -. L'argomento Scalvini è stato già affrontato con i bergamaschi: si tratta allora di andare ancora di più sul concreto. Impensabile chiudere l’operazione già a gennaio, ma riuscire a costruire un’impalcatura solida e resistente agli assalti di altri club sarebbe un passo avanti importante. Per riuscire nell'impresa, l’Inter può contare sul canale preferenziale costruito con l'Atalanta. Significa che c’è margine per individuare una formula che sia compatibile con le possibilità di viale Liberazione: quindi un prestito, anche oneroso, con diritto/obbligo di riscatto, inserendo magari qualche bonus da perfezionare in un arco temporale non ravvicinato. In aggiunta ci sarebbe pure la carta Fabbian, gioiellino interista che si sta facendo le ossa alla Reggina e che all’Atalanta piace parecchio. Proprio lui potrebbe trasformarsi nell’ago d ella bilancia per la trattativa".