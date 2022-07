Romelu Lukaku e Lautaro Martinez sono due dei nazionali interisti che risponderanno 'presente' all'appello di Simone Inzaghi per il ritiro dal 10 al 13 luglio, quindi una settimana dopo il resto del gruppo. Il tecnico, sottolinea il Corriere dello Sport, sa bene che i primi sette giorni saranno soft perché della prima squadra dovrebbero esserci, salvo sorprese, solo Handanovic, Onana, Cordaz, D'Ambrosio, Darmian, Gagliardini, Gosens, Bellanova (oggi per lui visite mediche: in mattinata all'Humanitas, dopo pranzo al Coni, poi la firma in sede), Mkhitaryan e Asllani. A questi si aggiungeranno i fratelli Carboni, oltre ai 2002 con la valigia in mano (Agoume, Sangalli, Moretti, Silvestro, Rovida e Squizzato?) e altri giocatori che saranno ceduti per far cassa come Pinamonti e Pirola (quest'ultimo solo con la recompra, ma non va escluso che resti. Infine, torneranno alla base per non restarci Dalbert, Lazaro, Vanheusden e Salcedo.