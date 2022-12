Dopo la delusione vissuta al Mondiale con il Belgio, al culmine di un 2022 da dimenticare, per Romelu Lukaku l’Inter può essere la miglior opportunità di rivincita nell'anno nuovo, secondo il Corriere dello Sport. Si parte subito fortissimo: il 4 gennaio c'è il big match con il Napoli, ovvero il primo bivio scudetto dei nerazzurri, attardati 11 punti dalla vetta. Due settimane dopo, ecco un altro snodo della stagione di Big Rom e dei nerazzurri: la Supercoppa italiana contro il Milan. "Con lui in campo, i valori possono cambiare, come testimonia il suo score nelle stracittadine: 5 reti in 5 sfide, 4 vittorie e una sola sconfitta. Una Supercoppa in più in bacheca, peraltro, potrà essere decisiva anche per l’ultimo traguardo di Big Rom, quello che, probabilmente, sente più profondamente nel suo animo: restare all’Inter anche dopo questa stagione", si legge sul quotidiano romano.