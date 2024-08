Situazione da monitorare quella di Bryan Cristante a Roma. Secondo il Corriere dello Sport, in questo momento il centrocampista è frastornato: non è in un buon momento di forma, con l'Empoli è stato tra i peggiori ed è stato cambiato subito dopo il 2-0 dei toscani. E allora qualche ragionamento sul futuro l'ex Pescara lo sta facendo assieme al suo agente Beppe Riso.

Come spiega il quotidiano romano, la sensazione è che alla fine Cristante non si muoverà da Roma, perché restano pochi giorni per allestire una trattativa con un’altra squadra. Peraltro per De Rossi lui resta un punto di riferimento.

Però Riso, che è lo stesso agente di Davide Frattesi, al quale De Rossi aveva telefonato a giugno chiedendogli se fosse intenzionato a tornare a casa, ha fatto diverse chiacchierate con dirigenti di altri club: contratto fino al 2027, per meno di 20 milioni non si muove.