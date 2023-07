Anche il Corriere dello Sport spiega come domani dovrebbe essere il giorno dell'addio di Onana all'Inter con direzione Man. United. E quindi per i nerazzurri si aprirà ufficialmente la caccia al nuovo numero 1 (e pure al numero 12). "Nelle casse di viale Liberazione finiranno 52-53 milioni più bonus, buona parte dei quali sarebbero serviti per sostenere il ritorno di Lukaku. Ora si tratta di capire quanti ne verranno “consumati” per il nuovo attaccante - si legge -. Di sicuro, quello stesso gruzzolo servirà per far arrivare due nuovi portieri. Il primo nome resta quello di Sommer. Sistemata la questione Onana, partirà l’assalto allo svizzero. In realtà l’operazione è già impostata. E nulla cambierà il fatto che il recupero dal grave infortunio di Neuer si stia allungando. Il Bayern, infatti, ha già scelto Mamardashvili, che piaceva pure all’Inter, e, a sua volta, andrà a chiudere con il Valencia una volta lasciato andare Sommer. A proposito, quest’ultimo può liberarsi per 6 milioni, ma l’Inter proverà a risparmiare qualcosa, Bayern permettendo. E il secondo portiere? Il candidato forte continua ad essere Trubin, ma solo a certe condizioni, ovvero 10-12 milioni, più bonus e minima percentuale sull'eventuale rivendita. Se lo Shakthar insisterà nel chiedere 30 o anche 20 milioni, il club nerazzurro cambierà obiettivo: il piano B si chiama Audero".

