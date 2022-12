Hakimi? Solo una pallida suggestione. Emerson Royal? Non esiste trattativa. E allora chi potrebbe essere l'erede di Dumfries, dato in partenza? Il Corriere dello Sport ripropone un'idea cresciute anche grazie al Mondiale in Qatar: si tratta di Tajon Buchanan, esterno destro canadese, di proprietà del Club Bruges. "La sua velocità e la sua capacità di spinta non sono passate inosservate in Qatar - si legge -. Buchanan è un laterale con caratteristiche offensive, possedendo anche dribbling e qualità per la rifinitura. Nel suo club, in Belgio, però, si sta specializzando nel “fare” tutta la fascia, in un modulo che varia tra il 3-4-1-2 e il 3-5-2. Insomma, una serie di caratteristiche che vanno a sposare proprio le esigenze del club nerazzurro, se, come sembra, dovrà privarsi di Dumfries".