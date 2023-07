Tra meno di 10 giorni partirà il ritiro estivo dell'Inter e i nerazzurri, con ogni probabilità, dovranno trovare un nuovo portiere. Come conferma anche il Corriere dello Sport, infatti, André Onana potrebbe andare al Manchester United, riabbracciando Ten Hag, suo ex allenatore all'Ajax. I Red Devils, però, dovranno accontentare l'Inter che chiede 60 milioni per il camerunese: sarebbe una mega plusvalenza considerando il suo arrivo a zero un anno fa a Milano. E poi? C'è un nome su tutti per sostituire Onana.

"Come sostituto in cima alla lista delle preferenze adesso c’è Trubin dello Shakhtar, che ad agosto compirà 22 anni e risponde all’identikit disegnato dai nerazzurri: un estremo difensore di prospettiva che abbia già dimestichezza con il campo internazionale, come quella maturata dall’ucraino tra Champions ed Europa League - assicura il quotidiano romano -. Trubin inoltre si è già preso il posto da titolare anche in Nazionale, avendo giocato dal 1’ tutte le sfide del 2023. Sul tavolo c’è anche il fatto che il suo contratto con lo Shakhtar scade nel giugno 2024, diventando ancor più ambito sul mercato. Una buona offerta potrebbe convincere lo Shakhtar a cederlo, ma non è detto che il club sia disposto a scendere sotto i 15 milioni, soprattutto se la fila per il classe 2001 lievitasse tra i club europei. Per il georgiano classe 2000 Mamardashvili, invece, il Valencia chiede tra i 25 e i 30 milioni, confermando la linea di dover vendere, ma non svendere, per esigenze di bilancio. Sullo sfondo resta una terza ipotesi, quella legata a Carnesecchi (altro classe 2000), che conferma la volontà di puntare su un profilo giovane. Così potrebbe essere proposto un nuovo contratto ad Handanovic, per proseguire in nerazzurro almeno per un’altra stagione e fare da chioccia al nuovo arrivato".

