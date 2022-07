Andrea Pinamonti non cambia idea e continua ad aspettare l'Atalanta. Secondo il Corriere dello Sport l'attaccante ha ribadito anche nelle ultime ore il suo rifiuto alla Salernitana, ma per la chiusura della trattativa con la Dea servono due cose: l'accordo tra i due club intorno ai 20 milioni di euro (con recompra in favore dell'Inter) e "la garanzia sulla cessione di uno tra Muriel e Zapata. Questo perché l’ex Empoli vuole essere rassicurato sul minutaggio e sulla centralità nel progetto di Gasperini", si legge.