Nella giornata di ieri la Bild ha lanciato la voce del forte interesse del Bayern Monaco per Hakan Calhanoglu in vista della prossima stagione, ma in Italia fioccano le smentite. Anche il Corriere dello Sport stronca le suggestioni sul nascere assicurando che all'Inter, ad oggi, non è arrivata alcuna richiesta e che, in ogni caso, il club nerazzurro considera il turco incedibile.



