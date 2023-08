Anche il Corriere dello Sport conferma: il mercato dell'Inter potrebbe non essere finito a Pavard. C'è in ballo l'aggiunta di un centrocampista e non è da escludere che Inzaghi alla fine ne abbia 7, senza un'ulteriore uscita. "A logica, ne servirebbe uno di stazza, tenuto conto della partenza di Gagliardini e del fatto che, attualmente, in mediana non c’è nessuno oltre i 180 centimetri. Ieri è girato il nome di Soumaré, in uscita dal Leicester, appena retrocesso in Championship, ma con il passare delle ore la pista ha perso consistenza. Sta guadagnando consistenza, invece, l’idea di portare a Milano Ndombele, con l’Inter che ha già chiesto informazioni al Tottenham. Scontata la formula dell’affare: prestito con diritto di riscatto".

Conferme pure sul nome di Maxime Lopez, proposto dal suo agente. "Di qui l’idea di mettere in piedi uno scambio di prestiti con Asllani, così da permettergli di giocare con continuità, invece di trascorre un’altra annata con poco spazio (0’ giocati nelle prime due gare) - si legge -. Tuttavia, i limiti entro cui deve muoversi il club nerazzurro escludono una serie obiettivi, nonostante in viale Liberazione piacciano e pure parecchio. Tra questi ci sono Gourna-Douath e Kjaergaard del Salisburgo e pure, Khephren Thuram, fratello di Marcus. Sono tutti (molto) giovani, grossi e quindi molto cari".

