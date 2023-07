Tra le pagine del Corriere dello Sport c'è spazio anche per parlare di Alvaro Morata. La Roma non ha ancora l'accordo con l'Atletico Madrid perché, ad ora, non è ancora partita l'offerta ufficiale dall'Italia. L'Atleti non ha voglia di 'cacciare' lo spagnolo, "ma è ben disposto a ricevere se non i 21 milioni previsti dalla clausola, almeno una cifra simile - scrive il Corsport -. Fonti italiane e spagnole concordano: a 16-17 milioni più bonus facili si può chiudere. Una cifra che né la Roma, né l’Inter, né la Juventus hanno per ora messo sul piatto. L’offerta araba c’è, ma Alvaro e famiglia non l’hanno presa in considerazione".

