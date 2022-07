"L'Inter aspetta il rilancio del PSG per Skriniar, ma i francesi non hanno fretta. Ecco perché da via della Liberazione non escludono di cedere adesso (con la recompra) sia Pinamonti sia Pirola e poi vendere un big a gennaio o entro il prossimo 30 giugno per chiudere la finestra di mercato 2022-23 con un attivo tra i 60 e gli 80 milioni". Questa la rivelazione del Corriere dello Sport che cambia e non di poco lo scenario descritto fino a ieri sulle strategie nerazzurre.