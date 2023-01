"Lukaku c’è: 131 giorni dopo l’ultima volta, ovvero dal match in casa della Lazio dello scorso 26 agosto, sarà titolare. E Big Rom in campo dall’inizio contro il Napoli è anche un indizio sul tipo di partita che Inzaghi ha progettato. Il bomber belga, infatti, è l’unico attaccante della sua rosa che ha la profondità come caratteristica del suo gioco e che, di conseguenza, sa sfruttare gli spazi alle spalle della difesa avversaria". Questa la previsione del Corriere dello Sport circa l'atteggiamento della squadra nerazzurra che oggi si opporrà alla capolista Napoli. Ma chi ci sarà con Lukaku? Dzeko o Lautaro? "Il bosniaco è il naturale favorito, essendo rimasto alla Pinetina durante il Mondiale e avendo lavorato senza intoppi. Sotto questo aspetto, è probabilmente l’attaccante più in forma, o comunque con maggiore autonomia", assicura il quotidiano romano. Per il resto, dubbio a destra considerando che Dumfries non è ancora brillantissimo dopo il Mondiale: "Inzaghi conta sulla sua fisicità e pure sui suoi raddoppi contro Kvaratskhelia, ma non sarebbe così sorprendente se al suo posto ci fosse Darmian, più di Bellanova".