"La trattativa per riportare Romelu Lukaku all'Inter non prevede un trasferimento di un calciatore della rosa di Inzaghi alla corte del Chelsea". Tuona così il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, dove spiega la "ferma volontà del club di viale della Liberazione che intende fare il possibile per rimettere al centro del proprio attacco Big Rom". Un possibile che non deve essere frainteso con il concetto di 'tutto pur di riaverlo'. La dirigenza interista, ben conscia dell'importanza e del peso che l'eventuale ritorno del belga possa rappresentare anche e soprattutto a livello tecnico, non ha la ben che minima voglia di cedere alle volontà del belga e del club londinese: Lukaku di fatto è, per il Chelsea, un problema da risolvere e del quale approfittare, non lasciarsi tenere sulle spine: "ecco perché l'Inter è pronta sia a togliere al Chelsea l'onere di un ingaggio che, compresi i bonus, pesa 28-29 milioni lordi a stagione, sia a pagare una quota 'simbolica' per il prestito (5 milioni)".

Inserire nell'operazione di 'rimpatrio' eventuali contropartite, nella fattispecie Dumfries, che tanto piace ai Blues, non è l'opzione più gettonata di Marotta e Ausilio. La cessione dell'olandese, richiesto anche da Tottenham e United, "non viene considerata un'opzione anche perché tra 12 mesi la società di Zhang si ritroverebbe senza il prezioso esterno e con il belga di ritorno a Stamford Bridge per fine prestito". Discorso facilmente estendibile a tutti gli uomini della rosa di Inzaghi, "che già rischia concretamente di perdere Skriniar. La linea è chiara: un elemento può essere sacrificato in cambio solo di contanti per sistemare il bilancio (obiettivo +80 milioni per la campagna trasferimenti), non in scambi".