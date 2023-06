Romelu Lukaku non ha dubbi sul suo futuro: restare all'Inter. Nessuna voglia di tornare al Chelsea né di accettare la ricca proposta araba. E il messaggio social di ieri è chiarissimo in tal senso: Big Rom ha parlato della finale di Istanbul e anche di futuro.

"I propositi di Lukaku non sono mai stati in discussione. E non sono cambiati nemmeno davanti ai 20 milioni di ingaggio messi sul tavolo dagli arabi dell’Al-Hilal - spiega il Corriere dello Sport -. L’offerta c’è, ma Big Rom non intende prenderla in considerazione. Potrà accadere solo qualora Inter e Chelsea non dovessero trovare un’intesa per la sua conferma a Milano. Ma sia il totem belga sia viale Liberazione sono convinti che l’incastro si possa trovare. Anche perché i discorsi con i Blues non si fermeranno al solo Big Rom, ma verranno allargati anche ai vari Onana, Dumfries, Chalobah, Loftus-Cheek e, soprattutto, Koulibaly. È probabile che i tempi per una prima riunione siano piuttosto stretti. Ausilio, insomma, potrebbe volare a Londra già oggi".

