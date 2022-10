Lautaro sta meglio e stasera dovrebbe partire titolare. Assieme a lui ci sarà Correa, con Dzeko che partirà dalla panchina. Lo scrive stamane il Corriere dello Sport in vista del match di stasera con il Barcellona. Stamattina si scioglieranno tutti i dubbi. Lautaro, peraltro, insegue il gol a San Siro in Champions addirittura da tre anni, ovvero dal match con il Borussia Dortmund del 23 ottobre 2019 come ricorda il CdS.