"Con l’Inter, anche tramite il suo legale Ledure, Lukaku è stato tassativo: voglio tornare e farò di tutto per riuscirci. L’attaccante belga è pronto ad agire in prima persona. Insomma, Ledure gli potrà fare da sponda, ma, una volta libero da impegni con la sua nazionale, presumibilmente attorno a metà mese, è sua intenzione chiedere “udienza” a Todd Boehly, il nuovo presidente dei Blues", aggiunge il Corsport.

Nel frattempo non scema l'interesse per Paulo Dybala, anzi: l'argentino, come il belga, ha in testa solo l'Inter e - come spiega il quotidiano romano - gli è stato spiegato che c’è ancora da aspettare per chiudere i negoziati tra la situazione Lukaku e l'uscita di Sanchez. "Per questioni tecnico-tattiche, Big Rom è il preferito. Ma il club nerazzurro non può correre il rischio di restare senza l’uno e senza l’altro. Ecco perché l’attesa di Dybala non sarà infinita, anzi", si legge.



