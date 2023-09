Gara non brillante da parte dell'Inter in generale e di Lautaro in particolare quella di San Sebastian, nonostante il sigillo nell'1-1 finale. E a fine gara, davanti alle tv, il capitano nerazzurro non si è soffermato al suo gol, ma ha mostrato delusione per la prestazione generale. "Il Toro ci ha messo la faccia. Parole del genere, ma in ogni caso più dure, le aveva espresse lo scorso anno, dopo la sconfitta con il Bologna. Mercoledì sera è cambiato il risultato, ma ciò non toglie che il segnale debba essere raccolto e utilizzato per evitare che situazioni del genere si ripetano - sottolinea il Corsport -. La leadership si evidenzia anche in queste circostanze. E l’argentino la mostra in pubblico, ma anche, se non soprattutto, in privato. E’ attento ad ogni aspetto della vita dello spogliatoio e quando si tratta di prendere posizione non si sottrae. Giusto un mese fa ha compiuto solo 26 anni, ma questa è la sua sesta stagione in nerazzurro, ed è ormai diventato emblema e simbolo dell'Inter. Il legame è talmente forte che la volontà, raccolta anche dalla società, stando alle parole di Marotta, è quella di allungare il contratto oltre l'attuale scadenza del 2026".



