Occhi puntati su Lautaro Martinez. Come sottolinea il Corriere dello Sport, dopo l'iniziale panchina in Champions, il capitano torna titolare stasera contro la Lazio e proverà a tornare al gol contro un avversario che da sempre gli porta bene: sul prato dell’Olimpico, l’argentino ha siglato 3 dei 6 gol totali contro i biancocelesti in 12 confronti.

Il Toro, finora, ha faticato: colpa di una stagione, quella precedente, massacrante da ogni punto di vista, sia fisico che mentale. Ora è il momento di riattaccare la spina. "La sfida di cartello contro la squadra di Baroni, per provare a non perdere terreno rispetto ad Atalanta e Napoli, rappresenta il palcoscenico ideale per dare una sterzata alla stagione di Lautaro - si legge -. L’attaccante di Bahia Blanca non è ancora decollato del tutto, ma di certo la condizione fisica è in crescita e i passi in avanti sono evidenti rispetto al motore ingolfato di inizio campionato. Lautaro non vede l’ora di vestire ancora una volta i suoi panni abituali di trascinatore, quelli che si intonano al meglio con la fascia di capitano che porta al braccio".