C'è ancora Lautaro Martinez al centro del pezzo di approfondimento sull'Inter proposto oggi dal Corriere dello Sport. L'argentino è imprescindibile nella squadra di Inzaghi, specie dopo essersi reso protagonista del suo miglior avvio di stagione di sempre con la maglia nerazzurra per adesso il Toro conta 11 reti in 10 partite stagionali tra campionato e Champions League, numeri che lo tengono stabile in vetta alla classifica marcatori della Serie A.

Insomma, è il miglior Toro di sempre. "Il centravanti argentino sta andando al doppio della velocità delle passate stagioni. Le 11 reti rappresentano ben altro bottino rispetto alle 3 segnate l’anno scorso nello stesso periodo mentre nel triennio dalla stagione 2019/20 alla stagione 2021/2022 si era sempre fermato a quota 5, inseguendo una crescita di cui l’Inter adesso sta beneficiando a piene mani", ricorda il Corsport.

