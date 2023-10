Partono oggi le valutazioni approfondite sulla formazione da schierare a Torino contro i granata. Inzaghi riavrà finalmente tutto il gruppo sotto mano ad Appiano dopo le nazionali, con i soli Cuadrado e Arnautovic fermi ai box. "Ovviamente bisognerà valutare caso per caso, distinguendo tra chi è reduce da due partite intere - come Calhanoglu, capitano della Turchia qualificatasi all’Europeo - e chi ha sostanzialmente riposato come Thuram, che in due match con la Francia è subentrato disputando in tutto poco più di mezz’ora. Di certo non sarà dispiaciuto a Inzaghi, che ieri in attacco poteva contare soltanto sul francese ex Gladbach in attesa dei rientri in Italia di Lautaro e Sanchez.

Se il Toro è stato risparmiato con l’Argentina in casa del Perù (ha giocato appena 12’), il Niño con il Cile è sceso in campo per 180’", spiega il Corsport. L'austriaco, invece, dovrà probabilmente restare ai margini ancora per 3 settimane. Per il colombiano, invece, nel mirino c'è Inter-Roma di fine mese.