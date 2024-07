L’Inter vuole a tutti i costi Leoni, giovanissimo difensore della Samp. Come conferma stamane il Corriere dello Sport, in viale Liberazione si sentono in vantaggio per il classe 2006, nonostante la folta concorrenza.

Parliamo di un colpo di prospettiva, non certo del braccetto di cui ha bisogno Inzaghi. La Samp lo ha riscattato dal Padova per 1,5 milioni e adesso la sua valutazione supera i 5. Soprattutto la Samp vorrebbe trattenerlo ancora a Genova anche in caso di cessione, quindi con la formula del prestito: i nerazzurri hanno già dato disponibilità in tal senso.

Contropartita tecnica nell'affare? I nomi possibili sono quelli di Filip Stankovic e Fontanarosa.