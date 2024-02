L'Inter vince in campo e continua ad osservare il mercato, soprattutto alla ricerca di un vice-Sommer che sia pronto per essere il titolare del futuro. E il profilo del prossimo portiere è tracciato, assicura il Corriere dello Sport mentre propone un elenco di nomi: dall'interesse per Bento, portiere dell'Athletico Paranaense già seguito la scorsa estate, fino all'ex Michele Di Gregorio.

Per il portiere del Monza il problema potrebbe essere il costo, motivo per cui l'Inter - almeno al momento - non lo mette in cima alla lista.



