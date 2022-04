Il Corriere dello Sport ne è convinto: qualora partisse davvero Lautaro in estate, una parte della somma sarà dirottata, insieme al cartellino di Pinamonti , nell'operazione Scamacca . Mentre il sogno irraggiungibile è Nuñez del Benfica, il profilo preferito in casa Inter.

Al contrario, in caso di permanenza del Toro a Milano, il piano prevede il ricorso a un affare low-cost, se non proprio a zero. Occhio a Belotti e, soprattutto, a Jovic del Real Madrid. "Magari nella sua due giorni madrilena Ausilio avrà preso informazioni su di lui e su Dani Ceballos, possibile vice Brozovic, attualmente recuperato dopo un infortunio a una caviglia alle Olimpiadi che lo ha tenuto fuori fino a dicembre - si legge -. Lo spagnolo ha bisogno di giocare e l'Inter, che deve rifare la mediana (se ne andranno Vecino e Vidal; probabilmente Sensi sarà solo di passaggio), non ha certo i soldi per comprare. Se arrivasse in prestito...".

