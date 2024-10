Marcus Thuram è l’anti-Roma. Come ricorda il Corriere dello Sport, infatti, il francese in carriera ha incrociato 4 volte i giallorossi tra Borussia Moenchengladbach e Inter, e li ha battuti 3 volte, segnando 3 gol e provocando pure un’autorete. E allora Inzaghi si affiderà a lui per la partita di domenica sera all'Olimpico.

Durante la sosta, Thuram è stato impiegato solo per pochi minuti da Deschamps: colpa del fallaccio di Maripan, poi costato l’espulsione al difensore granata, che gli aveva causato noie alla caviglia. Un problema gestito in nazionale e ormai alle spalle.