La voglia di vincere anche questa sera contro il Sassuolo non impedirà a Inzaghi di affidarsi a un un mini-turnover. Dopo aver centrato lo scudetto in netto anticipo, infatti, l'Inter si dovrebbe presentare al Mapei Stadium con Audero tra i pali e con il grande ex Frattesi e Asllani in mezzo al campo a completare la mediana insieme a Mkhitaryan.

Per il resto spazio a Dumfries e Carlos Augusto sulle fasce e difesa confermata, mentre Sanchez è favorito su Arnautovic per affiancare Lautaro in attacco. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

