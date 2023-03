Archiviato il sorteggio dei quarti di Champions, l'Inter si prepara a rituffarsi nel campionato. Per il Corriere dello Sport è facile ipotizzare che contro la Juventus tutti i quattro attaccanti di Inzaghi trovino spazio nell'arco dei 90', ma per partire dall'inizio i favoriti sono Lautaro Martinez e Lukaku .

Il Toro perché è l’assoluta certezza, il belga perché ha bisogno di ritrovare gol e forma fisica anche in ottica Benfica e di rilanciarsi nelle gerarchie di Inzaghi che al momento lo vedono dietro a Dzeko. "E allora il match di domenica sarà anche un’opportunità per ribaltare certe gerarchie - si legge -. E, sull’onda, conquistare una permanenza a Milano che, oggi, non si può dare per scontata. Buon per Big Rom che l’Inter sia approdata ai quarti di Champions. Il doppio confronto con il Benfica, ma anche la semifinale di Coppa Italia con la stessa Juventus, saranno altri snodi fondamentali della stagione. Snodi che potranno far cambiare la prospettiva della sua annata".

