Il Milan si inserisce con forza per Davide Frattesi. A sostenerlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che tra le sue pagine precisa comunque che nelle scorse settimane Inter in primis, ma anche Juve e Roma, si sono mosse con largo anticipo sul giocatore. Il club rossonero ha però dalla sua la grande cifra in arrivo dal Newcastle per la cessione di Sandro Tonali, tanto che l'idea è reinvestire parte degli ottanta milioni di euro incassati. Da segnalare in questo senso che nel pomeriggio di ieri l’amministratore delegato rossonero, Giorgio Furlani, ha avuto un contatto diretto con il direttore generale dei neroverdi Giovanni Carnevali.

Dopo quello per Marcus Thuram, si accende quindi un altro derby di mercato tra Inter e Milan. Ma c'è una precisazione da fare: secondo il Corsport, infatti, i nerazzurri "sono ancora in vantaggio e hanno sempre avuto il gradimento del giocatore", ma "ora devono fare i conti con l’ingresso in scena dei cugini - si legge -. Frattesi da tempo ha in testa di unirsi alla squadra di Simone Inzaghi, addirittura rinunciando a offerte più importanti all’estero. Ma l’irruzione del Milan può cambiare scenari e decisioni. Storicamente il Sassuolo è un club che anche in passato ha accontentato le scelte dei propri giocatori, come ad esempio Locatelli alla Juve, e potrebbe farlo anche stavolta con Frattesi, ma il Milan è convinto dei suoi mezzi e ci sta provando. L’Inter nei giorni scorsi aveva definito l’accordo con i neroverdi per 35 milioni di euro, ma è in attesa di alcune cessioni prima di affondare il colpo. A parte invece l’affare Mulattieri, che però si dovrebbe fare a prescindere".

