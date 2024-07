Joaquin Correa valuta il ritorno alla Lazio. Lo assicura il Corriere dello Sport ricordando che l'argentino, in uscita dall'Inter e in scadenza nel 2025, è a bilancio per 8,5 milioni. L'ipotesi che potrebbe allettare il club di Lotito è l'arrivo a parametro zero, ma per realizzare questo scenario serve che la società nerazzurra e il Tucu trovino un accordo sulla risoluzione consensuale: un'ipotesi che ad "oggi - scrive il giornale - non è contemplata", ma che può diventare una possibilità con il passare del tempo, se il mercato resterà bloccato.

Il Corsport conferma che Correa ha ricevuto offerte dall'AEK Atene e dal River Plate, ma "vorrebbe restare in Italia e il ritorno alla Lazio è la sua prima scelta".

