Il Corriere dello Sport conferma: Gosens praticamente out per Bologna a causa di un affaticamento agli adduttori: le sue condizioni verranno verificate oggi anche se non si vuole correre alcun rischio. Peccato, perché tutto portava a vedere il tedesco titolare al Dall'Ara per la prima volta in nerazzurro. Possibile, invece, che in tribuna ci sarà Steven Zhang.

A sinistra, quindi, spazio ancora a Perisic, mentre in difesa dovrebbe rivedersi Bastoni per Dimarco. Vidal è tornato a lavorare in campo, ma ancora non in gruppo: out anche il cileno, che punta all'Udinese. Stop anche per Caicedo debilitato dalla sindrome gastrointestinale accusata prima della Roma. Davanti più Correa di Dzeko.