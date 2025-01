Tra oggi e domani si capirà se Frattesi potrà essere convocato per l'Empoli oppure se sarà tenuto fuori per precauzione visto l'affaticamento muscolare certificato ieri dagli esami strumentali.

Al di là del presente, a tenere banco per quanto riguarda l'ex Sassuolo è senza dubbio il futuro. Anche immediato. Come spiega il Corriere dello Sport, però, prima bisognerà attendere la fine della prima fase della Champions League e poi le riflessioni si faranno ancor più concrete: l'impossibilità di sostituire un giocatore nella lista Uefa prima del turno successivo impedisce ogni movimento.

E intanto la posizione dell’Inter non è cambiata. "Nel senso che c’è la disponibilità ad ascoltare e ad assecondare i desideri di chi non è contento. Ma solo a determinate condizioni - si legge -. Che, nel caso dell’ex-Sassuolo, sempre deciso a fare ritorno alla Roma, possono essere sintetizzate con la valutazione di 45 milioni (con un piccolo margine di trattativa) per il suo cartellino e con la certezza di avere un sostituto all’altezza. Del resto, ora più che mai, tra gli acciacchi di Calhanoglu e le difficoltà di Frattesi, Inzaghi non si può permettere di restare senza alternative di spessore in mezzo al campo. Il profilo ideale per aggiungersi alla mediana nerazzurra, agendo anche da regista, sarebbe quello di Ricci. Ma, al di là della richiesta di 40 milioni, portarlo via dal Torino a metà stagione è assai complicato. E vale pure per il genoano Frendrup, considerato l’alternativa principale al granata".