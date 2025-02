Ieri è stato il primo giorno di Petar Sucic da giocatore dell'Inter tra visite, firme e partita guardata a San Siro. Come conferma il Corriere dello Sport, arriverà già nella finestra speciale tra l’1 e il 10 giugno, in modo da prendere parte al Mondiale per Club.

I contorni dell'affare sono noti: accordo trovato con la Dinamo Zagabria sulla base di 14 milioni di euro più altri 2,5 di bonus per l'acquisto a titolo definitivo del cartellino. In aggiunta, alla società croata è stati riservato anche il 10% sulla futura rivendita, ma solo sulla plusvalenza. Contratto fino al 2030.

Secondo il quotidiano romano, il croato è destinato a essere il sostituto di Davide Frattesi: l'addio si consumerà a fine stagione e la richiesta dell'Inter resterà di 45 milioni.