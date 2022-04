Dopo aver riposato con il Milan, Dzeko è pronto a riprendersi una maglia da titolare in attacco contro la 'sua' Roma. Per il Corriere dello Sport sarà il 9 ad affiancare Lautaro, reduce doppietta realizzata nel derby, mentre Correa potrebbe partire dalla panchina dopo le tre gare consecutive dall’inizio: il Tucu resta comunque una variabile da tenere in considerazione. Nessuna rotazione a centrocampo, dove mancherà Vidal (la speranza è che recuperi con il Bologna), mentre sulla corsia destra dovrebbe tornare Dumfries, con Perisic confermato sulla sinistra. "In difesa, Bastoni è a posto dopo i crampi accusati nel finale del derby, ma resta un margine di dubbio per Dimarco" conclude il Corsport.