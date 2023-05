Tra le pagine della sua edizione odierna, il Corriere dello Sport fa anche il punto su rinnovi di contratto analizzando anche le recenti parole dell'ad Marotta. Si parte da Dzeko: il Cigno potrebbe restare un altro anno a Milano con un contratto sulla base di 5 milioni, cifra possibile proprio per le disponibilità economiche in arrivo dalla partecipazione alla Champions dell'anno prossimo. Sarà però necessario attendere che questo obiettivo stagionale diventi una certezza.

Tanti i dossier aperti anche in difesa. "C’è ottimismo attorno a Bastoni, che va in scadenza contrattuale nel 2024: il centrale dell’Inter chiede 6,5 milioni, la società può andargli incontro arrivando a 5 più bonus - si legge -. Sperando che nel frattempo non si facciano sotto alcune big d’Europa". Dialogo aperto anche per De Vrij, in scadenza al 30 giugno: l’olandese vorrebbe un biennale a 4 milioni mentre il club nerazzurro punta a risparmiare qualcosa.

Praticamente tutto fatto, invece, per il prolungamento di Calhanoglu. "Il rinnovo di Calhanoglu con l’Inter, nel frattempo, è cosa fatta: triennale da 6 milioni di euro più bonus, aspettando l’ufficialità prevista a fine stagione", chiosa il Corsport.

