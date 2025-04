Se il rientro di Thuram tarda ancora ad arrivare, la doppia buona notizia per Inzaghi arriva da Dumfries e Zielinski. Sia il neerlandese che il polacco sono tornati ad allenarsi in gruppo dopo oltre un mese (l'esterno manca da Atalanta-Inter del 16 marzo, mentre il centrocampista da Inter-Monza dell'8 marzo) e sono da considerare totalmente recuperati in vista del match di domani con la Roma.

Chiaramente, per entrambi è da escludere un impiego dal 1' domani a San Siro, ma - come sottolinea il Corriere dello Sport - restano comunque due recuperi fondamentali visto il calendario fitto e lo sforzo fatto finora da chi ha giocato nel loro ruolo in queste settimane. "In questo periodo, al posto dell’ex Psv, Inzaghi ha fatto riferimento su Darmian e Zalewski per la corsia destra, ma nessuno ha avuto l’impatto di Dumfries, arrivato a quota 8 gol stagionali e apparso finalmente concentrato dall’inizio alla fine delle partite. Diverso il discorso di Zielinski, che è partito titolare in Champions tante volte (6) quante in campionato, ma può portare l’esperienza necessaria per affrontare questo rush finale tra Serie A e Champions. Il polacco tra l’altro per la conquista dello scudetto vive un testa a testa del tutto personale proprio con il Napoli, avendo già vinto il titolo con i partenopei per poi salutarli a parametro zero nella passata stagione. Il suo rientro servirà a dare un po’ di respiro a Mkhitaryan, che nell’ultimo mese e mezzo ha dovuto compiere gli straordinari per l’ennesima volta e ha bisogno di gestirsi in questa volata finale, in attesa di decidere poi se continuare o meno la sua carriera".

Resta ancora da capire, invece, la situazione di Thuram. "Le possibilità di vedere il francese in Champions sono poche, così contro i giallorossi potrebbe toccare a Correa in coppia con Lautaro e Arnautovic (essendo l’argentino ex Lazio fuori lista) a quel punto partirebbe titolare in Catalogna, visto che Taremi al momento non offre sul campo alcuna garanzia", si legge.