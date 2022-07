Incassata la delusione Bremer, l'Inter è subito ripartita: il ds Ausilio e il suo vice Baccin sono andati ieri ad Appiano Gentile per parlare con Inzaghi e, confrontandosi con l'a.d. Marotta, è stata partorita la strategia da seguire per i prossimi 40 giorni di mercato. Come spiega il Corriere dello Sport, l'obiettivo è non cedere Skriniar e individuare un sesto centrale che numericamente sostituisca Ranocchia. Ma sempre con le antenne dritte per non farsi trovare spiazzato nel caso in cui il PSG arrivasse con i milioni corretti per lo slovacco.